Нападающий «Арсенала» Жезус считает, что наступило время решающих матчей в АПЛ

Форвард «Арсенала» Габриэль Жезус поделился ожиданиями о предстоящих встречах лондонской команды.

Отмечается, что 25-летний нападающий присоединился к «канонирам» в июле 2022 года.

«Я считаю, что настал самый приятный момент в сезоне. Время решающих матчей, которые имеют ключевое значение. Нам необходимо работать в команде, не терять форму по возможности и демонстрировать свой футбол. Посмотрим, чем это все закончится», – приводит слова Жесуса британская пресса.

Добавим, что в данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 69 очков после 28 матчей. Подопечные Микеля Артеты имеют отрыв от «Манчестер Сити» в восемь очков, однако у «горожан» есть матч в запасе.