Джеко признался, что не думает о завершении карьеры в ближайшем будущем 

Нападающий «Интера» и сборной Боснии и Герцеговины не намерен завершать карьеру в ближайшее время.

Отмечается, что футболист, которому 17 марта исполнилось 37 лет, был вызван в национальную команду на отборочные матчи к Евро-2024.

«Я нахожусь здесь в возрасте 37 лет. Это показывает, насколько мне важна сборная, мне хочется помочь ей добиться успеха. Многие к этому возрасту уже заканчивают карьеру, но я не хочу завершать сейчас это приключение. Я был бы счастлив, если бы сборная вышла в финальную стадию чемпионата Европы впервые в своей истории. Мы настроены на эту квалификацию, все будет зависеть от нашей игры», – приводит слова Джеко итальянская пресса.

Добавим, что первый матч квалификационного раунда чемпионата Европы сборная Боснии и Герцеговины проведет завтра , 23 марта против национальной команды Исландии, а спустя три дня встретится со сборной Словакии.