Роман Павлюченко: Хотел бы видеть Дзюбу в сборной России

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко выразил мнение, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заслужил вызов в национальную команду.

«По тому, что он сейчас демонстрирует, конечно, он был бы помощником сборной. Другой вопрос, нужен ли он главному тренеру, у которого свое видение на сборную, на игроков, у него своя тактика. Надо у Валерия Карпина спросить: «Нужен – не нужен».

Если вы спрашиваете меня, то я бы хотел его видеть в сборной и посмотреть на него против того же Ирана. Но есть главный тренер, который выбирает состав», – сказал бывший футболист порталу «РБ-Спорт».

Ранее Карпин заявил, что не вызвал Дзюбу, так как не хочет привлекать игроков старше 30 лет пока сборную России не вернут к международным турнирам. Таким образом, специалист хочет дать шанс более молодым футболистам.