Роналду признался, что чемпионат Саудовской Аравии его удивил

Криштиану Роналду сравнил уровень чемпионата Саудовской Аравии с АПЛ.

«Я думаю, вам следует взглянуть на Саудовскую профессиональную лигу по-другому. Я не собираюсь говорить, что по уровню эта лига - как АПЛ. Но это очень конкурентоспособная лига. Я был приятно удивлен количеству хороших команд в ней и тем, как чемпионат сбалансирован.

Я уверен, что в ближайшие годы эта лига будет четвертой, пятой или шестой по уровню конкуренции в мире», - приводит слова португальца зарубежная пресса.

Добавим, что Роналду подписал двухлетний контракт с «Аль-Наср», который сделал его самым высокооплачиваемым футболистом. В ноябре он покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью британским журналистам, в котором раскритиковал руководство клуба, тренерский штаб и партнеров по команде.