«Челси» планирует расторгнуть контракт с Обамеянгом, футболист хочет вернуться в «Барселону»

Лондонский «Челси» планирует расторгнуть контракт с нападающим сборной Габона Пьером-Эмериком Обамеянгом.

По информации испанской прессы, руководство «аристократов» возмутила поездка футболиста в Испанию на матч «Барселона» - «Реал» (Мадрид). Таким образом игрок решил поддержать свой бывший клуб.

В то же время сам Обамеянг не скрывает своего желания вернуться обратно в Каталонию и продолжить выступать за «сине-гранатовых».

В текущем сезоне габонец провел 18 матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. Действующий контракт «Барселоны» с игроком рассчитан до лета 2024 года, однако стороны могут расторгнуть его уже по окончании нынешнего сезона.