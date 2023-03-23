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Алли опроверг информацию об отстранении от тренировок с основой «Бешикташа»

Футболист был вынужден посетить Англию для приема у врача.
23 марта 2023 11:30
автор: Александр Шульгин

Полузащитник турецкого «Бешикташа» прояснил ситуацию со своим отстранением от тренировок и игр в основном составе команды, информация о чем появилась в прессе ранее.

«Привет, ребята, получил много сообщений, поэтому хотел кое-что прояснить. Клуб разрешил мне сегодня посетить врача. Я должен вернуться к тренировкам завтра, как обычно», - написал футболист в своих соцсетях.

Напомним, ранее главный тренер стамбульцев Шенол Гюнеш сообщил, что клуб не может связаться с пропавшим игроком.

Несколько дней назад сообщалось, что Гюнеш отстранил Алли от тренировок и игр в стартовом составе до конца сезона, и он до лета даже не будет включен в заявку ни на один из оставшихся матчей. Добавим, что игрок выступает за команду на правах аренды и по окончании сезона должен вернуться в «Эвертон».

За время выступлений в Турции Алли провел 15 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил три мяча.

После 24 туров стамбульцы с 46 очками занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Турции.

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