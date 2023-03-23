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«Руководство полностью доверяет ему»: в «Алании» сделали заявление о назначении Василенко

Клуб сменил наставника незадолго до финиша сезона.
23 марта 2023 11:50
автор: Александр Шульгин

Спортивный директор «Алании» Тимур Демуров прокомментировал назначение Олега Василенко на пост главного тренера команды.

«Олег Петрович является высококвалифицированным специалистом. У него большой опыт работы на самом высоком уровне. Он проповедует интенсивный, агрессивный и атакующий стиль игры. И наш подбор футболистов отлично подходит под его требования. Поэтому мы надеемся, что все это в совокупности даст нужную химию и положительный результат. Руководство полностью доверяет Олегу Петровичу и не сомневается, что он сможет успешно работать в нашем клубе», - приводит слова Демурова клубная пресс-служба владикавказцев.

Напомним, после 23 туров «Алания» с 40 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее команду возглавлял Заур Тедеев, после отставки которого исполняющим обязанности наставника был назначен Владимир Белявский.

источник: ФК «Алания»
«Руководство полностью доверяет ему»: в «Алании» сделали заявление о назначении Василенко
Клуб сменил наставника незадолго до финиша сезона.
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