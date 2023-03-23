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«Торпедо» сообщило о переходе в клуб форварда Фелипе

Ранее футболист выступал за украинский клуб.
23 марта 2023 13:20
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру бразильский нападающий Андре Фелипе.

Как сообщает пресс-служба московского «Торпедо», 32-летний футболист будет выступать за столичную команду. О сроках соглашения с Фелипе не сообщается.

Напомним, что ранее Андре выступал за киевское «Динамо», «Бордо», «Спортинг» и другие команды. В активе форварда четыре матча за сборную Бразилии.

Добавим, что «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять в 20 матчах.

источник: «Советский спорт»
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