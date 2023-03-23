УЕФА может на год отстранить «Барселону» от еврокубков

Из-за коррупционного дела УЕФА может отстранить «Барселону» от еврокубков.

Как сообщают зарубежные СМИ, речь идет о ситуации с выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета испанской лиги Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Барселона» может быть отстранена от международных турниров на один сезон. В регламенте УЕФА отмечается, что клубы не могут использовать незаконные методы для влияния на результаты матчей на всех уровнях уровне. Решение примут в июне.

В каталонском клубе сообщали, что выплаты Негрейре осуществлялись за исполнение консультационных услуг. На тот момент специалист занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.