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УЕФА может на год отстранить «Барселону» от еврокубков

Обвинители считают, что клуб подкупал бывшего арбитра, чтобы обеспечить клубу нужное судейство.
23 марта 2023 13:40
автор: Александр Поволоцкий

Из-за коррупционного дела УЕФА может отстранить «Барселону» от еврокубков.

Как сообщают зарубежные СМИ, речь идет о ситуации с выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета испанской лиги Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Барселона» может быть отстранена от международных турниров на один сезон. В регламенте УЕФА отмечается, что клубы не могут использовать незаконные методы для влияния на результаты матчей на всех уровнях уровне. Решение примут в июне.

В каталонском клубе сообщали, что выплаты Негрейре осуществлялись за исполнение консультационных услуг. На тот момент специалист занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

источник: «Советский спорт»
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