ЭCК РФС признала правильным спорное решение судьи Шафеева в матче «Ахмата» с «Крыльями Советов»

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение по эпизоду в матче 20-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Ахматом».

Напомним, что игра завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Отметим, что на 90+6-й минуте матча в штрафной площади «Ахмата» произошел контакт между защитником грозненцев Милошем Шатарой и полузащитником хозяев Александром Коваленко.

Главный судья встречи Рафаэль Шафеев принял решение продолжить игру и не стал назначать пенальти. ЭСК подтвердил правильность действий арбитра.

«Шатара в единоборстве за мяч с игроком «Крыльев Советов» Александром Коваленко в собственной штрафной площади совершил игровой контакт с телом и рукой соперника, сыграв при этом своим бедром в мяч, а нападающий преувеличил степень воздействия, упав на газон неестественным образом», - говорится в заявлении комиссии.