Алексей Сафонов: Иран – Россия? Удивила разница во времени между Москвой и Тегераном – полчаса

– Трудно что-то прогнозировать, кроме того, что Иран – крепкий соперник, мы видели, как команда играла на ЧМ в Катаре. Понятно, что это не Киргизия и даже, видимо, не Узбекистан.

Писали, что Азмун не сыграет по непонятным причинам.

– Азмун в свое время поддержал протестующих, думаю, он просто боится приезжать в Тегеран. Что еще ждете от предстоящего матча?

– Трудно что-то определенное сказать, ведь Карпин тоже фактически будет играть с листа. А вот, что удивило – разница во времени между Москвой и Тегераном полчаса.

Матч Иран – Россия пройдет в Тегеране на стадионе «Азади». Начало в 20:00 мск. Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».