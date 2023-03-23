Игроки «Ювентуса» впервые с 1994 года не попали в состав сборной Италии

Впервые за последние годы в составе сборной Италии не будет ни одного игрока «Ювентуса».

Напомним, что сегодня команда Роберто Манчини проведет матч первого тура отборочного турнира ЧЕ-2024.

В состав команды не попали футболисты «Ювентуса». Такого не было с 1994 года.

Единственным представителем туринского клуба в расширенном списке Леонардо Бонуччи. Но 35-летний футболист не до конца восстановился от травмы, полученной в матче с «Сампдорией» (4:2).

Встреча группы С между Италией и Англией состоится в Неаполе и начнется в 22:45 по московскому времени.