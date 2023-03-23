Андрей Чернышов: Уход Талалаева? В «Торпедо» новое руководство, может, у них свой тренер

– Пишут, что причиной ухода Талалаева стал отказ клуба от сбора в Краснодаре. Теперь «Торпедо» будет готовиться к 21-му туру РПЛ в Лужниках на искусственном газоне.

– Мы не знаем, что там происходит внутри клуба, основываться на слухах – не правильно. Но можно твердо сказать, что Талалаев провел подготовительный сбор перед сезоном, трансферы были сделаны при нем, подбирались игроки под его философию. Хотя, конечно, результат у «Торпедо» неважный.

И есть еще такой момент: Талалаева приглашали одни люди, а сейчас руководство сменилось. Возможно, они хотят видеть на посту тренера своего кандидата.