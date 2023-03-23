Гаджиев считает, что Пиняев может претендовать на роль основного игрока сборной России

Экс-наставник «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев оценил перспективы Сергея Пиняева в составе сборной России.

Напомним, что 18-летний футболист вызван в национальную команду на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

«Пиняев прогрессирует с каждым матчем. В этом сезоне он совсем окреп и превратился в ведущего игрока своих команд. Сначала в «Крыльях Советов», потом в «Локомотиве». Думаю, Пиняев может претендовать на роль основного игрока сборной», — цитирует «Рейтинг Букмекеров» Гаджиева.

Игра сборной России против Ирана пройдет 23 марта в Тегеране.

В текущем сезоне Пиняев провел 14 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.