Андрей Чернышов: «Торпедо» на 90 процентов вылетит и подписывает легионера. Странное решение

Отмечается, что 32-летний форвард будет выступать под 21-м номером. На какой срок подписан контракт с Фелипе, не сообщается.

– «Торпедо» на 90 процентов вылетит и подписывает легионера. Странное решение, – говорит Чернышев. – Получается, что его подписывают на полтора месяца, дадут ему хорошую зарплату. Плюс затраты на рабочую визу, на перелет, на аренду жилья. Они что, под первую лигу его подписывают?

Либо новые руководители верят, что команда еще сможет остаться в РПЛ. Это хорошее качество.

32-летний форвард ранее выступал за киевское «Динамо», «Сантос», «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Гремио», «Бордо», португальский «Спортинг» и турецкий «Газиантеп». Также на его счету четыре матча за сборную Бразилии.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.