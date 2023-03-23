ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Андрей Чернышов: «Торпедо» на 90 процентов вылетит и подписывает легионера. Странное решение

«Торпедо» сообщил о переходе в клуб бразильского нападающего Андре Фелипе. Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов удивлен этому трансферу.
Андрей Чернышов: «Торпедо» на 90 процентов вылетит и подписывает легионера. Странное решение
23 марта 2023 15:32
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Торпедо»

Отмечается, что 32-летний форвард будет выступать под 21-м номером. На какой срок подписан контракт с Фелипе, не сообщается.

«Торпедо» на 90 процентов вылетит и подписывает легионера. Странное решение, говорит Чернышев. – Получается, что его подписывают на полтора месяца, дадут ему хорошую зарплату. Плюс затраты на рабочую визу, на перелет, на аренду жилья. Они что, под первую лигу его подписывают?

Либо новые руководители верят, что команда еще сможет остаться в РПЛ. Это хорошее качество.

32-летний форвард ранее выступал за киевское «Динамо», «Сантос», «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Гремио», «Бордо», португальский «Спортинг» и турецкий «Газиантеп». Также на его счету четыре матча за сборную Бразилии.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.

источник: «Советский спорт»
Гаджиев считает, что Пиняев может претендовать на роль основного игрока сборной России
Футболист дебютировал за национальную команду осенью прошлого года.
23.03.2023 15:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ольмо продлит контракт с «Лейпцигом», только если команда выйдет в Лигу чемпионов
Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.
23.03.2023 15:34
Футбол
Андрей Чернышов: «Торпедо» на 90 процентов вылетит и подписывает легионера. Странное решение
Андрей Чернышов: «Торпедо» на 90 процентов вылетит и подписывает легионера. Странное решение
«Торпедо» сообщил о переходе в клуб бразильского нападающего Андре Фелипе. Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов удивлен этому трансферу.
23.03.2023 15:32
Футбол
автор: Юрий Волохов
Андрей Чернышов: Уход Талалаева? В «Торпедо» новое руководство, может, у них свой тренер
Андрей Чернышов: Уход Талалаева? В «Торпедо» новое руководство, может, у них свой тренер
В среду, 22 марта, ФК «Торпедо» и Андрей Талалаев расторгли договор по взаимному согласию сторон. Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов – об уходе Талалаева. 
23.03.2023 15:15
Футбол
автор: Юрий Волохов
Игроки «Ювентуса» впервые с 1994 года не попали в состав сборной Италии
Сегодня стартует квалификация чемпионата Европы.
23.03.2023 15:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Боян Кркич объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет
Футболист принял решение прекратить выступления на профессиональном уровне.
23.03.2023 14:56
Футбол
Салах вошел в число претендент на приз лучшему игроку АПЛ в марте
Салах вошел в число претендент на приз лучшему игроку АПЛ в марте
В этом месяце египтянин забил три гола и отдал два результативных паса.
23.03.2023 14:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Де Лигт, Гакпо и еще три игрока покинули расположение сборной Нидерландов
Причиной этому стала вирусная инфекция.
23.03.2023 14:36
Футбол
Алексей Сафонов: Иран – Россия? Удивила разница во времени между Москвой и Тегераном – полчаса
Алексей Сафонов: Иран – Россия? Удивила разница во времени между Москвой и Тегераном – полчаса
Футбольный агент Алексей Сафонов – о предстоящем товарищеском матче Иран – Россия. 
23.03.2023 14:11
Футбол
автор: Юрий Волохов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика