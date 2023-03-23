«Реал» хочет подписать контракт с Холандом в 2024 году

«Реал» планирует перестроить атакующую линию команды на ближайшие годы.

Как сообщают испанские СМИ, «сливочный» хотят приобрести форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Трансфер может состояться летом 2024 года. Стоимость норвежца составит от 220 до 240 миллионов евро. Холанд должен заменить французского нападающего Карима Бензема.

В »Реале» рассматривают возможность создания атакующей тройки Килиан Мбаппе- Эрлинг Холанд- Жуниор Винисиус. У француза в 2024-м заканчивается контракт с «ПСЖ».