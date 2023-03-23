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«Шинник» представил новую форму команды, изготовленную в честь купюры 1000 рублей

Гордость Ярославля.
«Шинник» представил новую форму команды, изготовленную в честь купюры 1000 рублей
23 марта 2023 16:18
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Шинник"

«Шинник» представил новую форму команды, сделанную в честь купюры в 1000 рублей.

«В дизайне учтены мотивы оформления банкноты, точечно подобрана и стилизована цветовая гамма. На лимитированной форме можно найти кучу крутых отсылок к городу и купюре», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

ФК "Шинник"

Новую форму можно будет увидеть в действии и купить 26 марта, когда «Шинник» примет «Нефтехимик» в 24-м туре Первой лиги.

Добавим, что ярославский клуб занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

источник: ФК «Шинник»
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