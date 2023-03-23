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Роберто Манчини: Нам будет сложно со сборной Англии, но мы доставим им проблемы

Матч квалификации чемпионата Европы состоится в Неаполе.
23 марта 2023 18:00
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался относительно предстоящего матча отборочного турнира ЧЕ-2024 против Англии.

Игра состоится 23 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Считаю, что Англия — одна из лучших сборных в мире. У этой команды есть качественные футболисты, нам будет сложно, но я убежден, что мы доставим им проблемы. Обеим командам будет нелегко», — цитируют Манчини зарубежные СМИ.

Напомним, что Англия и Италия сошлись в финале ЧЕ-2020. Победу в серии пенальти одержала команда Манчини.

источник: «Советский спорт»
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