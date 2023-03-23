Помощник Федуна - о Кокорине: В Италии был не его футбол. На Кипре он нашел себя

Франко Камоцци, помощник Леонида Федуна, долгое время владевшего «Спартаком», дал свою оценку бывшему нападающему команды Александру Кокорину.

Форвард выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.

«Кокорин без сомнения хороший игрок. Однако, я считаю, что его время в сборной России и в Италии прошло. Не удивляет ли меня «возвращение» футболиста после застоя в Италии? Может быть, в Италии был не его футбол. Такое бывает. На Кипре он нашел себя», - приводит «Метарейтинг» слова Кокорина.

Напомним, что Кокорин все еще принадлежит «Фиорентине» по контракту, рассчитанному до июня 2024 года.

За «Арис» 32-летний российский нападающий сыграл 23 матча, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.