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«Байер» рассчитывает сохранить Вирца на следующий сезон 

В услугах хавбека заинтересованы «Барселона» и «Реал».
23 марта 2023 18:33
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Байера» надеется, что полузащитник Флориан Вирц не покинет немецкую команду ближайшим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что «Барселона» и «Реал» проявляют интерес к 19-летнему футболисту.

Как утверждает источник, «фармацевты» намерены отвергать все предложения по немецкому игроку в следующее трансферное окно, так как хотят сохранить хавбека до конца сезона-2023/24. Согласно порталу Tranfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Добавим, что Вирц присоединился к «Байеру» в 2020 году. В текущем сезоне за «львов» он провел 13 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

«Байер» рассчитывает сохранить Вирца на следующий сезон 
В услугах хавбека заинтересованы «Барселона» и «Реал».
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