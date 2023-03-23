Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в преддверии товарищеского матча со сборной Ирана поделился мнением о кадровых потерях российской национальной команды.

Отметим, что очная встреча сборных состоится сегодня, 23 марта в Тегеране. Начало матча – 20:00 мск.

В контрольной игре из-за полученных травм не примут участие российские футболисты – Георгий Джикия, Александр Головин и Алексей Миранчук.

«Конечно, отсутствие игроков такого класса серьезная потеря для сборной. Кроме того, у нас заболел Артем Макарчук. Команда была бы рада видеть их всех здоровых в строю, однако футбол иногда преподносит неприятные сюрпризы. При том, это неплохой шанс для других футболистов показать свой уровень», – приводит слова Хлусевича пресс-служба РФС.

Добавим, что в марте у подопечных Валерия Карпина также запланирован товарищеский матч со сборной Ирака, который состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.