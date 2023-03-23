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Эдегор - о травме Холанда: Норвегия теряет одного из лучших игроков в мире

Футболист получил повреждение паха.
23 марта 2023 19:05

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор поделился мнением о травме своего партнера по национальной команде Эрлинга Холанда. Накануне форвард получил травму паха.

«Неприятно, что мы теряем одного из лучших игроков в мире, но, как сказал главный тренер, мы должны оставить ситуацию позади и не тратить на нее слишком много времени», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что 25 марта Норвегия в рамках отбора на Евро-2024 сыграет на выезде против Испании, а 28 марта - в гостях против Грузии.

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