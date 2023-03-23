Алексей Миранчук пожелал сборной России удачи перед товарищеским матчем с Ираном

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук пожелал сборной России удачи перед товарищеским матчем против национальной команды Ирана.

«Ребята, всем привет! Очень жаль, что из-за травмы не получилось приехать в сборную. По всем очень соскучился. Будем болеть за вас!» - сказал Миранчук в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале сборной России.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 23 марта в Тегеране на стадионе «Азади». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.