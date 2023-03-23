«Ливерпуль» нацелился на нападающего сборной Франции Коло-Муани 

«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Айнтрахта» Рандалю Коло-Муани. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что 24-летний игрок выступал на чемпионате мира 2022 года в Катаре в составе сборной Франции, которая добралась до финала турнира.

По информации источника, красные планируют подписать футболиста франкфуртского клуба на замену Роберто Фирмино. Ранее бразилец объявил о своем уходе из команды Юргена Клоппа по завершении нынешнего сезона. Согласно порталу Transfermarkt трансферная стоимость француза оценивается в 37 миллионов евро.

Добавим, что Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» с июля 2022 года. В текущем сезоне за «орлов» он провел 35 матчей, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач.