Защитник «Ливерпуля» Конате – о ван Дейке: От него исходит особая аура на поле 

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате сравнил своего одноклубника Вирджила ван Дейка с партнером по национальной команде Франции Деотшанкюлем Юпамекано.

Отмечается, что завтра, 24 марта «трехцветные» встретятся со сборной Нидерландов в отборном матче к Евро-2024. Начало встречи – 22:45 мск.

«Это совершенно разные игроки. С Упамекано мы находимся на одном уровне, в то время как ван Дейк кажется игроком с другой планеты. У нас нет такого большого опыта, таких же великих достижений, как у Вирджила. Я горд тем фактом, что могу выступать с ним в одной команде. На поле у него есть особая аура, это всегда чувствуется», – приводит слова Конате немецкая пресса.

Добавим, что ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В текущем сезоне за мерсисайдцев он провел 31 матч и забил три гола.