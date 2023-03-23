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Троссард – об адаптации в «Арсенале»: Не ожидал, что буду сразу так много играть

Бельгиец присоединился к команде Микеля Артеты в январе 2023 года.
23 марта 2023 19:55
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Арсенала» Леандро Троссард высказался по поводу своей адаптации в лондонской команде.

Отмечается, что 28-летний игрок подписал контракт с «канонирами» до лета 2026 года.

«Я был удивлен, что получил сразу так много игрового времени в этом клубе. Команду подкосили травмы, поэтому я получил свой шанс. Я достаточно уверен в себе и попал в отличный клуб с качественным набором игроков», – приводит слова Троссарда британская пресса.

Добавим, что с момента перехода в «Арсенал» Троссард отыграл 12 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач. В январе лондонцы заплатили за бельгийского футболиста 24 миллиона евро.

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