Ван Перси заявил, что Рэшфорд проводит свой лучший сезон в карьере 

Бывший игрок сборной Нидерландов и Манчестер Юнайтед Робин ван Перси поделился мнением о выступлении нападающего команды Маркуса Рэшфорда в нынешнем сезоне.

Отмечается, что по мнению тренера молодежной команды «Фейеноорда», 25-летний игрок находится в своей лучшей форме в карьере.

«Очевидно, что он проводит свой лучший сезон в карьере и находится в прекрасной форме. Он силен физически и постоянно сконцентрирован на игре. Видно, как ему доставляет удовольствие игра в футбол, это именно тот футболист, которого болельщики манкунианцев хотят видеть каждую неделю. Появляясь в основе, Маркус практически в любом матче может забить гол», – приводит слова ван Перси пресс-служба «красных дьяволов».

Добавим, что Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел 44 матча, забил 27 голов и отдал девять результативных передач.