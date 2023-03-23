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«Интер» раздумывает о продлении аренды с нападающим «Челси» Лукаку 

В свою очередь, лондонский клуб планирует продать бельгийца следующим летом.
«Интер» раздумывает о продлении аренды с нападающим «Челси» Лукаку 
23 марта 2023 20:29
автор: Глеб Шевяков
автор фото: AFLO

Руководство «Интера» рассматривает возможность продления арендного соглашения форварда Ромелу Лукаку. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что права на бельгийского нападающего принадлежат «Челси».

Как утверждает источник, «нерадзурри» могут попытаться продлить аренду 29-летнего игрока еще на сезон, однако «пенсионеры» рассчитывают на продажу футболиста. Его контракт с лондонской командой рассчитан до лета 2026 года.

Добавим, что в текущем сезоне за «Интер» Лукаку отыграл 19 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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