«Интер» раздумывает о продлении аренды с нападающим «Челси» Лукаку 

Руководство «Интера» рассматривает возможность продления арендного соглашения форварда Ромелу Лукаку. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что права на бельгийского нападающего принадлежат «Челси».

Как утверждает источник, «нерадзурри» могут попытаться продлить аренду 29-летнего игрока еще на сезон, однако «пенсионеры» рассчитывают на продажу футболиста. Его контракт с лондонской командой рассчитан до лета 2026 года.

Добавим, что в текущем сезоне за «Интер» Лукаку отыграл 19 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.