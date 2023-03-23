«Зенит» не смог обыграть «Фенербахче» в товарищеском матче в Турции 

Футболисты «Зенита» сыграли вничью с «Фенербахче» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», завершилась со счетом 2:2.
Отметим, что в составе питерской команды голы забили Малком (21-я минута) и Клаудиньо (42). За турецкий клуб забитыми мячами отличились Мерт Яндаш (7) и Бора Айдынлык (69).
Напомним, что контрольный матч между «Зенитом» и «Фенербахче» проводился с благотворительной целью. Вся прибыль, вырученная с проведенной встречи, будет перечислена на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
Товарищеский матч
«Фенербахче» (Стамбул, Турция) – «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – 2:2 (1:2)
Голы: Яндаш, 7. Айдынлык, 69 – Малком, 21. Клаудиньо, 42.
источник: «Советский спорт»