Агент де Врея рассказал о будущем игрока в «Интере»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы защитника миланского «Интера» Стефана де Врея, рассказал о будущем своего клиента.

«Интер» сделал нам очень хорошее предложение о продлении контракта еще на два года, мы удовлетворены данным предложением, но мы также хотим рассмотреть и другие варианты», - приводит слова менеджера зарубежная пресса.

Добавим, что действующее соглашение игрока истекает летом 2023 года. Футболист провел за миланцев 24 матча в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.