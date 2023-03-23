ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Агент де Врея рассказал о будущем игрока в «Интере»

Игрок может покинуть миланский клуб летом этого года на правах свободного агента.
23 марта 2023 20:53

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы защитника миланского «Интера» Стефана де Врея, рассказал о будущем своего клиента.

«Интер» сделал нам очень хорошее предложение о продлении контракта еще на два года, мы удовлетворены данным предложением, но мы также хотим рассмотреть и другие варианты», - приводит слова менеджера зарубежная пресса.

Добавим, что действующее соглашение игрока истекает летом 2023 года. Футболист провел за миланцев 24 матча в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

Вратарь сборной Аргентины Мартинес считает, что Мбаппе и Неймару есть чему поучиться у Месси 
30-летний голкипер назвал своего соотечественника лучшим игроком в истории футбола.
23.03.2023 21:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент де Врея рассказал о будущем игрока в «Интере»
Игрок может покинуть миланский клуб летом этого года на правах свободного агента.
23.03.2023 20:53
Футбол
«Зенит» не смог обыграть «Фенербахче» в товарищеском матче в Турции 
«Зенит» не смог обыграть «Фенербахче» в товарищеском матче в Турции 
Команды дважды поразили ворота друг друга. 
23.03.2023 20:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Верратти рассказал, собирается ли он возвращаться в Серию А
Верратти рассказал, собирается ли он возвращаться в Серию А
На данный момент игрок выступает за французский «ПСЖ».
23.03.2023 20:35
Футбол
Миранчук реализовал пенальти и открыл счет в товарищеском матче сборных России и Ирана
Российский полузащитник поразил ворота соперника с 11-метровой отметки на 28-й минуте матча.
23.03.2023 20:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Интер» раздумывает о продлении аренды с нападающим «Челси» Лукаку 
«Интер» раздумывает о продлении аренды с нападающим «Челси» Лукаку 
В свою очередь, лондонский клуб планирует продать бельгийца следующим летом.
23.03.2023 20:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ван Перси заявил, что Рэшфорд проводит свой лучший сезон в карьере 
Английский форвард является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» сезона-2022/2023.
23.03.2023 20:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Казахстана дома уступила Словении в отборе Евро-2024
Сборная Казахстана дома уступила Словении в отборе Евро-2024
Встреча прошла в Астане.
23.03.2023 20:14
Футбол
Лебеф - о Феликсе в «Челси»: Он самый опасный и яркий игрок в клубе
Футболист выступает за лондонский клуб на правах аренды.
23.03.2023 20:03
Футбол
Троссард – об адаптации в «Арсенале»: Не ожидал, что буду сразу так много играть
Троссард – об адаптации в «Арсенале»: Не ожидал, что буду сразу так много играть
Бельгиец присоединился к команде Микеля Артеты в январе 2023 года.
23.03.2023 19:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика