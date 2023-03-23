Вратарь сборной Аргентины Мартинес считает, что Мбаппе и Неймару есть чему поучиться у Месси 

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

Отмечается, что по мнению 30-летнего футболиста, опыт его партнера по национальной команде может помочь Мбаппе и Неймару стать лучше.

«Я по-прежнему считаю Месси лучшим футболистом в истории. У него может учится любой игрок, не только Мбаппе. Все в «ПСЖ» должны перенять опыт у Лео, включая Неймара», – приводит слова Мартинеса британская пресса.

Напомним, что в прошлом году Мартинес и Месси стали чемпионами мира в составе сборной Аргентины, обыграв в финале мирового первенства в Катаре национальную команду Франции (3:3, пенальти - 4:2).