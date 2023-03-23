Верратти признался, что мечтает выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» 

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти выразил желание выиграть титул Лиги чемпионов в составе парижского клуба.

Отмечается, что за свою карьеру 30-летний футболист привык к критике.

«Критика является частью футбола. Но я чувствую себя хорошо, мне 30 лет, а я по-прежнему двигаюсь вперед. Мне комфортно находится в Париже, я очень хочу выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и готов отдавать все свои силы ради достижения этой цели», – приводит слова Вератти журналист Адриен Гренье в своих соцсетях.

Добавим, что Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Всего за парижан он провел 408 матчей, забил 11 голов и отдал 61 результативную передачу.