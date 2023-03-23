БК «Лига Ставок» – генеральный партнер ФК «Сахалинец»

В рамках сотрудничества айдентика БК «Лига Ставок» будет размещена на игровой форме профессионального, а также медийного футбольного клуба «Сахалинец». Болельщиков «Сахалинца» ждут новые совместные проекты с партнером клуба, бонусы, активности и розыгрыши.

Евгений Федосеев, руководитель направления спонсорских проектов БК «Лига Ставок»:

– Мы рады стать генеральным партнером ФК «Сахалинец», и поддержать такой уникальный проект, сочетающий в себе аудиторию как профессионального, так и медийного футбола. «Сахалинец» – это неповторимый клуб, создающий свою собственную историю.

Михаил Литвин, директор ФК «Сахалинец»:

– Мощно заходим в медийный футбол и при этом добиваемся успешного результата в профессиональном! Рад, что «Лига ставок» поддержала «Сахалинец» и мы с радостью начинаем сотрудничество!