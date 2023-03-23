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Камавинга рассказал, что игроки «Реала» не отмечают победы

По мнению француза, все в мадридском клубе привыкли к положительным результатам.
23 марта 2023 21:47
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга рассказал об отношении футболистов сливочных к победам.

Отмечается, что 20-летний игрок присоединился к королевскому клубу летом 2021 года.

«Я не сомневаюсь в том, что «Реал» — лучшая команда в мире. Когда мы побеждаем, здесь никто не празднует победу. Даже когда мы выиграли Суперкубок Испании в матче с «Атлетиком», все были черезвычайно спокойны. Команда привыкла к победам, я тоже стал таким», – приводит слова Камавинги французская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне за «Реал» Камавинга провел 42 матча и отдал одну результативную передачу.

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