Сборные России и Ирана сыграли вничью в товарищеском матче

Сборная России сыграла вничью с национальной командой Ирана в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Тегеране, завершилась со счетом 1:1.

Отметим, что в составе российской сборной забитым мячом отличился полузащитник Антон Миранчук. 27-летний хавбек реализовал 11-метровый на 28-й минуте матча. Во втором тайме хозяева поля сравняли счет. На 47-й минуте с точки был точен Мехди Тареми.

Добавим, что 26 марта подопечные Валерия Карпина проведут контрольную встречу со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.

Товарищеский матч

Иран – Россия – 1:1 (0:1)

Голы: Тареми, 47 (с пенальти) – А. Миранчук, 28 (с пенальти).

Иран: Беиранванд, Резаян, Нурафкан, Канаани, Халилзаде, Голизаде (Амири, 78), Эззатолахи (Чешми, 78), Моганлу (Асади, 72), Хаджсафи, Тареми, Мохеби.

Россия: Сафонов, Караваев, Осипенко, Литвинов, Хлусевич (Сильянов, 87), Глебов, Кузяев (Пруцев, 87), Ан. Миранчук (Фомин, 78), Захарян (Обляков, 69), Зиньковский (Ахметов, 87), Комличенко (Тюкавин, 78).

Предупреждения: Тареми, 66. Сафонов, 90+5.

Судья: Танташев (Узбекистан).