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Жоржиньо и Беллингем – в стартовых составах сборных Италии и Англии на отборочный матч к Евро-2024 

Игра начнется в 22:45 по московскому времени. 
23 марта 2023 22:06
автор: Глеб Шевяков

Тренерские штабы сборных Италии и Англии огласили стартовые составы на матч 1-го тура группы С квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Отметим, что очная встреча национальных команд состоится сегодня, 23 марта на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало матча – 22:45 мск.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Толои, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Берарди, Ретеги, Пеллегрини.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Беллингем, Сака, Кейн, Грилиш.

Напомним, что в 2021 году сборные встречались в финале чемпионата Европы 2020 года. Сборная Италии завоевала титул, одолев английскую национальную команду в серии пенальти.

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