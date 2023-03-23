Тренерские штабы сборных Италии и Англии огласили стартовые составы на матч 1-го тура группы С квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Отметим, что очная встреча национальных команд состоится сегодня, 23 марта на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало матча – 22:45 мск.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Толои, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Берарди, Ретеги, Пеллегрини.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Беллингем, Сака, Кейн, Грилиш.

Напомним, что в 2021 году сборные встречались в финале чемпионата Европы 2020 года. Сборная Италии завоевала титул, одолев английскую национальную команду в серии пенальти.