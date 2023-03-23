«Ювентус» заинтересован в услугах нападающего «Лилля» Веа 

Руководство «Ювентуса» рассматривает возможность покупки нападающего «Лилля» Тимоти Веа. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что туринский клуб проявляет интерес к американцу со времен его игры за молодежные команды «ПСЖ».

По информации источника, «бьянконери» рассчитывают приобрести 23-летнего игрока в скором времени и уже провели предварительные переговоры с окружением футболиста. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Добавим, что Веа присоединился к «Лиллю» летом 2019 года. В текущем сезоне за красно-синих он отыграл 22 матча и отдал две результативные передачи.