Глебов назвал причину, по которой сборная России упустила победу в матче с Ираном 

Полузащитник сборной России Данил Глебов подвел итоги контрольного матча с национальной командной Ирана.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:1.

«Считаю, что игра была неплохой. Мы играли против серьезного соперника. Футболисты сборной Ирана опытнее нас, совсем недавно они выступали на чемпионате мира. Это быстрые и резкие игроки, гораздо сильнее наших предыдущих соперников. После забитого мяча наша команда стала думать о результате, а не о игре. В дальнейшем надо научиться выходить из-под прессинга и наладить взаимопонимание», – приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, что 26 марта подопечные Валерия Карпина проведут следующий товарищеский матч со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.