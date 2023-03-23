Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об исходе товарищеского матча с национальной командой Ирана.

Отметим, что очная встреча сборных завершилась со счетом 1:1. За россиян гол забил полузащитник Антон Миранчук, реализовав пенальти.

«Сейчас я бы не оценивал результат. Счет на табло. В данный момент нашей команде не к чему готовится. Я просто оценил, как мы можем выступать против такой сборной. Акцент стоит делать на игре, а не на результате. У нас была возможность выиграть, но также мы могли потерпеть поражение. До нашего забитого мяча мы смотрелись гораздо лучше. Сборная молодая, нигде не участвует, поэтому много пробуем, хотим оценить нашу молодежь», – приводит слова Карпина пресс-служба сборной России.

Напомним, что следующую товарищескую игру подопечные Карпины проведут со сборной Ирака, 26 марта, в Санкт-Петербурге.