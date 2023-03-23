ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Канчельскис считает, что Карпин продолжит работу в сборной России из-за отсутствия альтернатив

По мнению 54-летнего россиянина, ничья со сборной Ирана не является веской причиной для увольнения Карпина.
23 марта 2023 23:34
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о прошедшем товарищеском матче между сборными России и Ирана.

Отметим, что подопечные Валерия Карпина сыграли с иранской национальной командной вничью (1:1).

«Ничья. Получилось, что сыграли вничью. Согласен, что не самая яркая игра от нашей сборной, атак с нашей стороны было крайне мало. Ничего не создали. Но считаю, что увольнять за это Карпина - бред. В данный момент у нас нет кандидатур лучше, чем он», – приводит слова Канчельскиса «РБ-Спорт».

Добавим, что следующий контрольный матч сборная Россия проведет в Санкт-Петербурге против национальной команды Ирака. Встреча запланирована на 26 марта.

источник: «РБ-Спорт»
Нагельсман может покинуть пост главного тренера «Баварии» в ближайшее время 
Нагельсман может покинуть пост главного тренера «Баварии» в ближайшее время 
Мюнхенцы уже определились с главным кандидатом на замену специалисту.
23.03.2023 23:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Канчельскис считает, что Карпин продолжит работу в сборной России из-за отсутствия альтернатив
По мнению 54-летнего россиянина, ничья со сборной Ирана не является веской причиной для увольнения Карпина.
23.03.2023 23:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карпин – о ничьей со сборной Ирана: Мы нигде не участвуем, поэтому много пробуем 
Карпин – о ничьей со сборной Ирана: Мы нигде не участвуем, поэтому много пробуем 
По мнению 54-летнего специалиста, в данный момент не стоит оценивать результат сборной России.
23.03.2023 23:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Роналду побил мировой рекорд по количеству матчей за сборную
Роналду побил мировой рекорд по количеству матчей за сборную
Матч против национальной команды Лихтенштейна стал 197-м в карьере для 38-летнего португальца.
23.03.2023 22:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Глебов назвал причину, по которой сборная России упустила победу в матче с Ираном 
По мнению хавбека, российские футболисты сконцентрировались на результате после забитого гола.
23.03.2023 22:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ювентус» заинтересован в услугах нападающего «Лилля» Веа 
В текущем сезоне американскому форварду пока не удалось забить за французский клуб. 
23.03.2023 22:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Жоржиньо и Беллингем – в стартовых составах сборных Италии и Англии на отборочный матч к Евро-2024 
Игра начнется в 22:45 по московскому времени. 
23.03.2023 22:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сборные России и Ирана сыграли вничью в товарищеском матче
Обе команды забили свои единственные голы с пенальти. 
23.03.2023 21:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Камавинга рассказал, что игроки «Реала» не отмечают победы
По мнению француза, все в мадридском клубе привыкли к положительным результатам.
23.03.2023 21:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
БК «Лига Ставок» – генеральный партнер ФК «Сахалинец»
БК «Лига Ставок» – генеральный партнер ФК «Сахалинец»
Лига Ставок и футбольный клуб «Сахалинец» заключили партнерское соглашение, рассчитанное на один год.
23.03.2023 21:47
Футбол
автор: Сергей Иванов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика