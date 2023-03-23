Канчельскис считает, что Карпин продолжит работу в сборной России из-за отсутствия альтернатив

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о прошедшем товарищеском матче между сборными России и Ирана.

Отметим, что подопечные Валерия Карпина сыграли с иранской национальной командной вничью (1:1).

«Ничья. Получилось, что сыграли вничью. Согласен, что не самая яркая игра от нашей сборной, атак с нашей стороны было крайне мало. Ничего не создали. Но считаю, что увольнять за это Карпина - бред. В данный момент у нас нет кандидатур лучше, чем он», – приводит слова Канчельскиса «РБ-Спорт».

Добавим, что следующий контрольный матч сборная Россия проведет в Санкт-Петербурге против национальной команды Ирака. Встреча запланирована на 26 марта.