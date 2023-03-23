Нагельсман может покинуть пост главного тренера «Баварии» в ближайшее время 

Руководство «Баварии» рассматривает возможность прекратить сотрудничество с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт 35-летнего наставника с красными рассчитан до лета 2026 года.

Как утверждает источник, в случае увольнения Нагельсмана, баварцы планируют пригласить на тренерскую должность Томаса Тухеля, известного по работе с дортмундской «Боруссией», «Челси» и «ПСЖ». Причины возможной отставки нынешнего тренера не сообщаются.

Напомним, что Нагельсман возглавил «Баварию» летом 2021 года. В настоящий момент мюнхенская команда занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 52 очка после 25 матчей.