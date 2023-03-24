Сборная Португалии дома разгромила Лихтенштейн, Роналду оформил дубль

Футболисты сборной Португалии одержали домашнюю победу над командой Лихтенштейном (4:0) в матче отборочного этапа к чемпионату Европы 2024 года.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал нападающий Криштиану Роналду, оформивший дубль на 51-й и 63-й минутах. По голу забили защитник Жоау Канселу (8) и хавбек Бернарду Силва (47).

Добавим, что Роналду провел свой 197-й матч на международной карьере. Тем самым, футболист установил мировой рекорд по числу игр на уровне национальных команд.

26 марта португальцы на выезде сыграет с Люксембургом, а Лихтенштейн в тот же день у себя примет Исландию.

В параллельных матчах группы J Босния дома переиграла Исландию (3:0), а Словакия на своем поле поделила очки с Люксембургом (0:0).