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Сборная Италии уступила Англии в матче квалификации к Евро-2024

Победный мяч на счету Харри Кейна.
24 марта 2023 00:45
автор: Сергей Иванов

Матч отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года между сборными Италии и Англии завершился победой британской команды – 2:1.

Отметим, что в составе «скуадры адзурры» гол забил Матео Ретеги, отличившийся на 56-й минуте. Соперники ответили забитыми мячами Деклана Райса (13) и Харри Кейна (44, с пенальти).

На 80-й минуте защитник английской команды Люк Шоу получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В следующем туре квалификации Италия отправится в гости к Мальте, а Англия у себя примет Украину. Обе игры запланированы на 26 марта.

В параллельном матче группы C Северная Македония дома обыграла мальтийцев со счетом 2:1.

источник: «Советский спорт»
Сборная Италии уступила Англии в матче квалификации к Евро-2024
Победный мяч на счету Харри Кейна.
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