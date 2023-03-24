ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Роналду прокомментировал свой первый матч за сборную после ЧМ

Португалец снова бьет рекорды.
24 марта 2023 09:59
автор: Александр Шульгин

Криштиану Роналду прокомментировал свое достижение, установленное им накануне в матче отборочного турнира Евро-2024 против команды Лихтенштейна.

«Такие приятные ощущения от того, что я снова играю и забиваю за сборную и на особенном для меня стадионе. Горжусь тем, что стал самым результативным игроком в истории», - написал футболист в своих соцсетях.

Добавим, что встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу Португалии, а Роналду оформил дубль.

Проведя свой 197-й матч в составе национальной команду, Криштиану стал абсолютным рекордсменом по этому показателю.

Абрахам хочет уйти из «Ромы» и вернуться в АПЛ
В услугах футболиста заинтересованы два английских клуба.
24.03.2023 10:33
Футбол
автор: Александр Шульгин
Нагельсман может возглавить «Тоттенхэм»
Лондонцы ищут замену Антонио Конте.
24.03.2023 10:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Роналду прокомментировал свой первый матч за сборную после ЧМ
Португалец снова бьет рекорды.
24.03.2023 09:59
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сборная Италии уступила Англии в матче квалификации к Евро-2024
Победный мяч на счету Харри Кейна.
24.03.2023 00:45
Футбол
автор: Сергей Иванов
Сборная Португалии дома разгромила Лихтенштейн, Роналду оформил дубль
Португальцы стартовали с победы в рамках отбора к Евро-2024.
24.03.2023 00:42
Футбол
автор: Сергей Иванов
Нагельсман может покинуть пост главного тренера «Баварии» в ближайшее время 
Нагельсман может покинуть пост главного тренера «Баварии» в ближайшее время 
Мюнхенцы уже определились с главным кандидатом на замену специалисту.
23.03.2023 23:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Канчельскис считает, что Карпин продолжит работу в сборной России из-за отсутствия альтернатив
По мнению 54-летнего россиянина, ничья со сборной Ирана не является веской причиной для увольнения Карпина.
23.03.2023 23:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карпин – о ничьей со сборной Ирана: Мы нигде не участвуем, поэтому много пробуем 
Карпин – о ничьей со сборной Ирана: Мы нигде не участвуем, поэтому много пробуем 
По мнению 54-летнего специалиста, в данный момент не стоит оценивать результат сборной России.
23.03.2023 23:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Роналду побил мировой рекорд по количеству матчей за сборную
Роналду побил мировой рекорд по количеству матчей за сборную
Матч против национальной команды Лихтенштейна стал 197-м в карьере для 38-летнего португальца.
23.03.2023 22:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Глебов назвал причину, по которой сборная России упустила победу в матче с Ираном 
По мнению хавбека, российские футболисты сконцентрировались на результате после забитого гола.
23.03.2023 22:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика