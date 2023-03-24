Роналду прокомментировал свой первый матч за сборную после ЧМ

Криштиану Роналду прокомментировал свое достижение, установленное им накануне в матче отборочного турнира Евро-2024 против команды Лихтенштейна.

«Такие приятные ощущения от того, что я снова играю и забиваю за сборную и на особенном для меня стадионе. Горжусь тем, что стал самым результативным игроком в истории», - написал футболист в своих соцсетях.

Добавим, что встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу Португалии, а Роналду оформил дубль.

Проведя свой 197-й матч в составе национальной команду, Криштиану стал абсолютным рекордсменом по этому показателю.