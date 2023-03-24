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Форвард сборной Ирана – о матче с Россией: Мы с легкостью могли выиграть встречу

Мехди Тареми – о матче в Тегеране.
24 марта 2023 11:00
автор: Артур Гичунцев

Накануне, 23 марта, сборная России провела товарищеский матч с командой Ирана. Встреча прошла в Тегеране и завершилась со счетом 1:1.

Иранский форвард Мехди Тареми выразил мнение, что его команда могла выйти победителем, так как создала большое количество опасных моментов.

«Это был хороший матч. У нас было много возможностей забить, и мы с легкостью могли выиграть встречу, но ситуация сложилась иначе. После забитого мяча мы были полны положительной энергией. Это было хорошее выступление. В любом случае, в команде есть новички, и им потребуется время для адаптации», – добавил нападающий в беседе с иранскими СМИ.

Напомним, автором первого гола стал полузащитник Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 28-й минуте. Иранцы ушли от поражения благодаря точному удару Тареми с одиннадцатиметровой точки. Это случилось на 47-й минуте.

источник: «Советский спорт»
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