Алексей Сафонов: Караваев и Кузяев на своем уровне, остальным стоит задуматься

Футбольный агент Алексей Сафонов не доволен игрой нашей команды.

– В первом тайме наши выглядели еще более-менее, во втором Иран должен был минимум три забивать.

– Конечно, игра нашей команды не понравилась, и не только мне, Карпину тоже. Но играть надо, нельзя вариться в своем соку. Более-менее Караваев и Кузяев не опускаются ниже своего уровня, остальным стоит задуматься и взглянуть на себя со стороны. А то в чемпионате России они считают себя звездами. Вот такие матчи помогают им опуститься на землю.