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Алексей Сафонов: Караваев и Кузяев на своем уровне, остальным стоит задуматься

В четверг, 23 марта, в Тегеране сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с командой Ирана – 1:1. Оба мяча были забиты с пенальти. 
Алексей Сафонов: Караваев и Кузяев на своем уровне, остальным стоит задуматься
24 марта 2023 13:19
автор: Юрий Волохов

Футбольный агент Алексей Сафонов не доволен игрой нашей команды.

– В первом тайме наши выглядели еще более-менее, во втором Иран должен был минимум три забивать.

– Конечно, игра нашей команды не понравилась, и не только мне, Карпину тоже. Но играть надо, нельзя вариться в своем соку. Более-менее Караваев и Кузяев не опускаются ниже своего уровня, остальным стоит задуматься и взглянуть на себя со стороны. А то в чемпионате России они считают себя звездами. Вот такие матчи помогают им опуститься на землю.

источник: «Советский спорт»
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