Алексей Сафонов: Такие матчи важны. Не играть же только с Белоруссией и Узбекистаном

Футбольный агент Алексей Сафонов – о важности матчей с такими соперниками в нынешних, непростых условиях.

– Конечно, игра нашей команды не понравилась, и не только мне, Карпину тоже. Но играть надо, нельзя вариться в своем соку. Все-таки это соперник уровня чемпионата мира. Не играть же только с Белоруссией, Узбекистаном и Таджикистаном.

И потом, после наших пустых стадионов, ребята хотя бы перед достаточно большим количеством болельщиков сыграли. Да и в Иран съездили, хоть Тегеран посмотрели, развеялись.