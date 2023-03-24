«Если записали в протокол, то нет никаких шансов». Гончаренко о дисквалификации на три игры

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал решение о собственной дисквалификации на три матча за ненормативную лексику в адрес арбитра по ходу матча.

20-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1). Тренер был удален в компенсированное время второго тайма

«Ну, во-первых, я был очень сильно шокирован вообще красной карточкой. Я так и не понял за что. Второй момент — мы понимаем, что если записали про тебя в протоколе, то нет никаких шансов. Ты не можешь доказать, прав или нет — тебе уже влепят какое-то количество игр. И третий момент, читать за нецензурную брань — ну для меня это шок, режет глаз, потому что на самом деле такого не было. Но давайте исходить из того, что жизнь в принципе не совсем справедлива. Поэтому нужно принять эту ситуацию и, к сожалению, нам толком никто не объяснил, почему получил красную карточку», — заявил Гончаренко в интервью официальному YouTube-каналу «Урала».

После 20 туров «Урал» с 25 очками занимает 10-е место в чемпионате России. В матче 21-го тура команда отправится в гости к действующему чемпиону России «Зениту». Игра состоится 1 апреля.