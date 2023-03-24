Гризманн опроверг слухи о своем недовольстве в связи с капитанством Мбаппе

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн опроверг слухи о недовольстве или конфликте из-за капитанства Килиана Мбаппе в национальной команде, сообщают британские СМИ.

Окружение 32-летнего футболиста отметило, что у Гризманна нет недовольства решениями главного тренера команды Дешама, и он полностью поддерживает Мбаппе в его капитанстве.

Ранее сообщалось, что Гризманн тоже хотел стать капитаном сборной. Предыдущим капитаном сборной Франции был вратарь Уго Льорис, завершивший карьеру в сборной после чемпионата мира 2022 года.