Сергей Хусаинов: Оба пенальти в матче Иран – Россия назначены правильно

Мы попросили арбитра ФИФА Сергея Хусаинова прокомментировать легитимность их назначения судьей из Узбекистана Ильгизом Танташевым, обслуживавшем матч в поле.

– Оба пенальти судья назначил совершенно правильно. В первом тайме защитник хозяева явно ударил по ноге Зиньковского. Во втором – уже наши допустили такую же ошибку – сбили в своей штрафной иранского нападающего.

Так что претензий к узбекскому судье быть не может. Да и вообще, работал он уверенно и спокойно.

А то, что игроки хозяев часто били мимо ворот из выходных положений, это у них нужно спрашивать.