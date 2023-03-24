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Сергей Хусаинов: Оба пенальти в матче Иран – Россия назначены правильно

В четверг, 23 марта, в Тегеране сборная России сыграла вничью в товарищеский матч с командой Ирана – 1:1. Оба мяча были забиты с пенальти. 
Сергей Хусаинов: Оба пенальти в матче Иран – Россия назначены правильно
24 марта 2023 14:47
автор: Юрий Волохов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Мы попросили арбитра ФИФА Сергея Хусаинова прокомментировать легитимность их назначения судьей из Узбекистана Ильгизом Танташевым, обслуживавшем матч в поле.

– Оба пенальти судья назначил совершенно правильно. В первом тайме защитник хозяева явно ударил по ноге Зиньковского. Во втором – уже наши допустили такую же ошибку – сбили в своей штрафной иранского нападающего.

Так что претензий к узбекскому судье быть не может. Да и вообще, работал он уверенно и спокойно.

А то, что игроки хозяев часто били мимо ворот из выходных положений, это у них нужно спрашивать.

источник: «Советский спорт»
Сергей Хусаинов: Оба пенальти в матче Иран – Россия назначены правильно
Сергей Хусаинов: Оба пенальти в матче Иран – Россия назначены правильно
В четверг, 23 марта, в Тегеране сборная России сыграла вничью в товарищеский матч с командой Ирана – 1:1. Оба мяча были забиты с пенальти. 
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